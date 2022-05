Všečna programska usmeritev, ki pa ima v ozadju svoje pomanjkljivosti, na katere povprečen zaposleni niti ne pomisli. Ob minimalni plači 800 evrov neto država ob trenutno veljavnem pokojninskem zakonu ne zagotavlja dostojne pokojnine po izteku aktivne dobe. Sedanji zakon določa 63,5-odstotni odmerni odstotek od 24-letnega povprečja plač in tistim, ki so zaposleni na najmanj zahtevnih delih, bi ob upokojitvi bila odmerjena pokojnina v višini 508 evrov neto, kar je daleč pod trenutnim pragom revščine v Sloveniji, ki po zadnjih podatkih znaša 739 evrov. Ob taki minimalni plači bi za najnižje kategorije moral biti odmerni odstotek okoli 90 odstotkov, da bi dosegli minimalno pokojnino. S tem pa se ruši že tako načet pokojninski sistem, ki temelji na višini vplačil in dobi vplačevanja v pokojninsko blagajno. Ta sistem je bil krepko načet že leta 2017, ko so bile sprejete dopolnitve in spremembe k pokojninskemu zakonu (ZPIZ-2C), kjer je bil določen odmerni odstotek za najnižje kategorije v višini 76,5 odstotka, kar bi ob predlagani minimalni plači pomenilo 612 evrov pokojnine neto, to pa je tudi pod pragom revščine. V koalicijski pogodbi bi se zato morali zavzeti za minimalno plačo okrog 965 evrov neto. Lahko pa bi bila minimalna plača tudi na ravni predlagane, ampak potem bi morali spremeniti pokojninski zakon tako, da bi dvignili odmerne odstotke za vse starostne upokojence, če bi hoteli še naprej slediti temeljem našega uveljavljenega pokojninskega sistema.

Vse dosedanje vlade v samostojni Sloveniji imajo svoj delež pri poslabševanju socialnega položaja upokojencev, ki je danes katastrofalen. Od administrativnega upokojevanja v času Peterletove vlade, prek odpuščanja vplačevanja prispevkov v pokojninsko blagajno v času Drnovškove vlade, do zniževanja prispevkov v pokojninsko blagajno s 15,42 odstotka na 8,85 odstotka, ravno tako v času Drnovškove vlade.

Ker pokojnina ni socialna kategorija, bi rad po tej poti koalicijske partnerje vprašal, na čigav račun bodo zagotovili najnižje pokojnine v višini 700 evrov neto. Če bo to z uvajanjem nekakšne uravnilovke, potem lahko z gotovostjo trdim, da bo to povzročilo postopen razkroj slovenskega pokojninskega sistema, kot ga poznamo danes, kajti tisti z višjimi dohodki ne bodo imeli interesa vplačevati v pokojninsko blagajno, ob tem da bodo vedeli, da v starosti ne bodo dobili ustrezne pokojnine v primerjavi z vplačanimi prispevki.

Že koalicija političnih strank v vladi Marjana Šarca se je zavezala, da bo postopoma dvigovala višino vplačil delodajalcev v pokojninsko blagajno, saj je njihov trenutni prispevek najnižji v Evropi. Na to svojo zavezo je koalicija v času vladanja pozabila, kar daje slutiti na neoliberalno usmerjenost teh političnih strank. Ali so stranke koalicije vlade v nastajanju to zavezo Šarčeve vlade vgradile v svojo koalicijsko pogodbo?

Slovenija namenja za pokojnine manj kot 10 odstotkov BDP, medtem ko je povprečje Evropske unije 12,6 odstotka BDP za pokojnine. V Avstriji namenjajo celo okrog 50 odstotkov več BDP za pokojnine kot v Sloveniji (Avstrija: 14,5 odstotka BDP za pokojnine). Zato je upravičena zahteva, da se delodajalce malce bolj obremeni pri vplačilih v pokojninsko blagajno, saj je Slovenija, po mojem vedenju, edina država, kjer delodajalci v pokojninski sistem vplačujejo manj kot delojemalci.

Po mojem mnenju je treba zagotoviti dolgoročnost pokojninskega sistema in vanj ne posegati več z nedomišljenimi rešitvami, ki so v nasprotju s temelji tega sistema, da je višina pokojnine odvisna od višine vplačanih prispevkov v pokojninsko blagajno in od dobe vplačevanja v to. Tistim, ki jim je bila zaradi spleta različnih okoliščin odmerjena, na podlagi navedenih kriterijev, nizka pokojnina, ki ogroža njihov socialni položaj, bo morala država pomagati tako, da uvede avtomatizem pri zagotavljanju socialnih transferjev, predvsem varstvenega dodatka. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) naj bi po avtomatizmu obveščal centre za socialno delo o posameznikih, ki jim je bila odmerjena pokojnina pod cenzusom za pridobitev varstvenega dodatka. Centrom za socialno delo naj država naloži, da take primere obravnavajo prednostno in jim najkasneje v 60 dneh po prejetju obvestila in ustrezne dokumentacije od Zpiza izdajo ustrezne odločbe. S tem bi se taki upokojenci izognili ponižujočim situacijam, ko morajo kljub polni pokojninski dobi prositi za nekaj, kar bi si morali zaslužiti v svoji aktivni dobi, pa niso, ker so v preteklosti oblastne strukture ravnale neodgovorno, ko so s siromašenjem pokojninske blagajne ogrožale socialni položaj tako že upokojenih kot tudi bodočih upokojencev.

Kajtimir Kunc, Zagorje ob Savi