Nakba v arabskem jeziku pomeni »katastrofo«, s čimer Palestinci označujejo obletnico dneva, ko je moralo več kot 750.000 Palestincev po ustanovitvi države Izrael leta 1948 zapustiti svoje domove.

Letošnja 74. obletnica nakbe sovpada s pogrebom Palestinca Valida al Šarifa, ki je umrl v soboto nekaj tednov po tem, ko ga je izraelska policija med spopadi na območju mošeje al Aksa v Jeruzalemu zadela z gumijastimi naboji.

Na isti dan je še en Palestinec, Daud Zubeidi, podlegel ranam, ki jih je utrpel med petkovim posredovanjem izraelskih sil v palestinskem begunskem taborišču Dženin. V petkovih spopadih v Dženinu je umrl tudi Noam Raz, član elitne izraelske protiteroristične policijske enote.

Od konca marca je bilo v šestih napadih ubitih 18 Izraelcev, v izraelskih povračilnih napadih na okupiranem Zahodnem bregu pa je umrlo približno 50 Palestincev, med njimi novinarka televizije Al Jazeera Širin Abu Akleh, ki so jo v petek pokopali v Jeruzalemu.

Islamistično gibanje Hamas je v soboto pozvalo Palestince, naj se danes zberejo v mošeji al Aksa, tretjem najsvetejšem kraju v islamu, da bi obeležili dan nakbe. Pozvali so tudi, naj se radikalnim judovskim skupinam prepreči dostop do tega kraja, navaja EFE.

»Pozivi radikalnih skupin, naj v nedeljo, na obletnico nakbe, pod zaščito izraelskih okupacijskih oblasti vdrejo v mošejo al Aksa, pomeni resno zaostrovanje razmer. Cilj je užaliti čustva palestinskega ljudstva ter celotnega arabskega in muslimanskega sveta, ob tem pa tudi spodbujati odprt konflikt, za katerega bodo okupatorji nosili vso odgovornost,« je v soboto zvečer dejal Hamasov tiskovni predstavnik Hazem Kasem.

Za danes so bile načrtovane demonstracije v več mestih na Zahodnem bregu. Odnosi med Izraelom in Palestinci so sicer v zadnjih tednih ponovno zelo napeti.