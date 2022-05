Poljakinja je četrtič igrala proti Jabeurjevi, premagala jo je v Washingtonu leta 2019, a izgubila oba lanska medsebojna dvoboja v Wimbledonu in Cincinnatiju. Prva igralka sveta je v tej sezoni zmagala v Dohi, Indian Wellsu, Miamiju in Stuttgartu, lani pa v Rimu in Adelaidi. Pred dvema letoma je dosegla največji uspeh v karieri s slavjem na grand slamu, ko je dobila odprto prvenstvo Francije. Na bližnjem Roland Garrosu (22. maj - 5. junij) bo skušala osvojiti drugi grand slam in skupno deveti naslov WTA v karieri. Njen niz nepremaganosti je četrti najdaljši v ženskem tenisu po letu 2000, pred njo so le Američanka Venus Williams (35 zmag brez poraza), sestra slednje Serena Williams (34) in Belgijka Justine Henin (32).

* Izid, Rim, WTA (2,53 mio evrov): Finale: Iga Swiatek (Pol/1) - Ons Jabeur (Tun/9) 6:2, 6:2.