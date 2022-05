Varovanci Antontoni Conteja so do zmage prišli z nekaj sreče. Imeli so terensko premoč, tekmec, ki se bori za obstanek, je do uspeha poskušal z obrambno igro, bil pri tem uspešen vse do sodnikovega dodatka v prvem polčasu, ko je Ashley Barnes v kazenskem prostoru nesrečno igral z roko, Harry Kane pa je že 21 zapovrstjo uspešno izvedel najstrožjo kazen.

V drugem delu je Burnley zaigral bolj napadalno, si priigral tudi nekaj priložnosti za izenačenje, a predvsem Barnes spet ni imel sreče, zadel je namreč vratnico. Burnley je tako po točkah ostal izenačen z Leedsom, ki je na 18. mestu, ki pelje v nižjo ligo.