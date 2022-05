Predsednik Niinistö in premierka Marin sta članstvo države v Natu podprla že v četrtek, danes pa sta objavila uradno odločitev, da bo Finska zaprosila za sprejem v Severnoatlantsko zavezništvo.

"Danes sta se predsednik republike in vladni odbor za zunanjo politiko skupaj dogovorila, da bo Finska po posvetovanju s parlamentom zaprosila za članstvo v Natu. To je zgodovinski dan. Odpira se nova doba," sta po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedala predsednik in premierka.

"Pridobivamo varnost in jo tudi delimo," je še izjavil predsednik. Premierka pa je dejala, da današnja odločitev prinaša gotovost v negotovo situacijo. Ob tem je pojasnila, da bo vlada odločitev zdaj posredovala parlamentu. Izrazila je pričakovanje, da bo ta "odločno in odgovorno razpravljal o tej zgodovinski odločitvi," poroča španska tiskovna agencija EFE.

"Danes smo v dobrem sodelovanju z vlado in predsednikom republike sprejeli pomembno odločitev. Upamo, da bo parlament v prihodnjih dneh potrdil odločitev o prošnji za članstvo v Natu. Temeljila bo na močnem mandatu," je še dejala premierka Sanna Marin. Finski parlament naj bi se sestal že v ponedeljek, da bi razpravljal o odločitvi, ki jo po trenutnih projekcijah podpira večina od 200 poslancev.

Še danes naj bi pred novinarje stopila tudi finski zunanji minister Pekka Haavisto in obrambni minister Antti Kaikkonen, je na svoji spletni strani objavila finska vlada. Finska se, podobno kot sosednja Švedska, za odpoved nevtralni drži in vstop v Nato odloča v luči ruske invazije na Ukrajino. Moskva se je odzvala z besedami, da bo finsko članstvo vsekakor obravnavala kot grožnjo. Finska, ki šteje 5,5 milijona prebivalcev, ima z Rusijo 1300 kilometrov dolgo mejo, njeno politično in javno mnenje pa se je dramatično spremenilo v prid članstva, potem ko je Rusija 24. februarja začela agresijo proti Ukrajini.