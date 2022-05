Policisti so bili o pretepu obveščeni v petek okoli 22. ure. Doslej so ugotovili, da je prišlo do spora med dvema skupinama oseb, ki je prerasel v pretep. Policisti dogajanje še preiskujejo, o ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.