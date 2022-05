Operativno komunikacijski center Policijske uprave Maribor je bil o požaru na območju Vrtca Brezje v Mariboru na naslovu Na trati 6, ki je dislocirana enota Vrtca Pobrežje, obveščen nekaj pred 3. uro zjutraj, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

Kot je danes za STA povedala ravnateljica Vrtca Pobrežje Branka Šamec, je zagorelo v starem delu vrtca, ki je zdaj povsem uničen, poleg starega dela pa gradijo nov vrtec. Načrt vodstva vrtca in občine je bil, da bi nove prostore vrtca začeli uporabljati s 1. septembrom, kako bo dejansko, pa se bodo zdaj še dogovarjali, je povedala ravnateljica.

Prostore za vrtčevske otroke imajo tako že vse leto v sosednji šoli, tako da trenutno z izvajanjem vrtčevske dejavnosti zaradi požara ne bo težav, saj bodo tudi v ponedeljek otroci lahko prišli v prostore šole.

Kot so še sporočili s Policijske uprave Maribor, bodo policisti ogled kraja požara opravili, ko bodo razmere to dopuščale. Tako da bo več informacij znanih predvidoma tekom dneva.

Trenutno točne materialne škode še ni mogoče določiti, ocenjuje pa se, da bi škoda lahko znašala okoli pol milijona evrov, so davi še navedli na Policijski upravi Maribor.

Na kraju požara so bili tudi predstavniki civilne zaščite, o požaru so obvestili tudi dežurno okrožno državno tožilko in preiskovalno sodnico.

Poškodovanega gasilca so z reševalnim vozilom odpeljali v zdravniško oskrbo v Univerzitetni klinični center Maribor.