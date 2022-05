Kopitar zaključil sezono

Hokejisti zasedbe Los Angeles Kings, za katero igra tudi slovenski as Anže Kopitar, se niso uvrstili v polfinale zahodne konference lige NHL. Kralji so davi utrpeli poraz na odločilni sedmi tekmi. Člani ekipe Edmonton Oilers so izkoristili prednost domače dvorane ter zmagali z 2:0, v naslednji krog pa so se prebili s 4:3 v zmagah.