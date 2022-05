Liverpoolčani, tokrat so zmagali s 6:5, imajo še vedno možnosti, da v sezoni osvojijo štiri lovorike, poleg obeh pokalov še prvenstvo in ligo prvakov. Pokal FA pa so osvojili osmič in se po številu naslov izenačili s Tottenhamom in Chelseajem, slednji je izgubil že tretji finale zapovrstjo. S štirinajstimi naslovi je najuspešnejši Arsenal, 12 jih ima Manchester United.

Tekmeca sta po pričakovanju pokazala izvrsten nogomet, oba pa sta imela svoja obdobja in priložnosti. Pri Chelseaju sta jih zapravljala predvsem Christian Pulišić in Marcos Alonso, slednji je zadel tudi prečko. Na drugi strani sta ovir vrat zatresla Andrew Robertson in Luis Diaz, Kolumbijec je bil daleč najnevarnejši v svoji ekipi, zapravil je še kar nekaj priložnosti.

Pri strelih z bele pike sta bila pri Chelseaju neuspešna Cesar Azpilicueta, ki je zadel vratnico, in Mason Mount, slednjemu je Alisson Becker strel ubranil. Vratar Chelseaja Edouard Mendy je ubranil poskus Sadia Maneja.

Že v prvem polčasu se je poškodoval in moral iz igre najboljši strelec Liverpoola Mohamed Salah, kar zagotovo povzroča skrbi trenju Jürgenu Kloppu pred zadnjima tekmama prvenstva in finalom lige prvakov.