Medij Politico je v začetku maja objavil osnutek mnenja konservativnih članov vrhovnega sodišča glede primera Roe proti Wade, ki je leta 1973 ženskam zagotovil pravico do splava do trenutka, ko lahko zarodek sam preživi zunaj maternice, po celotnih ZDA.

V mnenju piše, da se lahko pravice, ki nimajo dolge zgodovinske tradicije in niso izrecno omenjene v ustavi, odpravijo. Po pričakovanjih bo sodišče, v katerem so konservativni sodniki v večini, mnenje v prihodnjih tednih ali mesecih potrdilo.

To pomeni, da bo pravica do splava spet v rokah posameznih zveznih držav in verjetno jo bodo konservativne republikanske države ukinile.

»Danes protestiramo, da nas bodo jasno slišali,« je zapisala ena od skupin, ki organizirajo današnje proteste.

Protestniki se zbirajo v Washingtonu, pa tudi v drugih mestih po ZDA, na primer v New Yorku, Los Angelesu, Austinu in Chicagu.