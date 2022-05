Priljubljena blagovna znamka, v Sloveniji zlasti med mladimi vplivnicami, se je podpisala pod številna sponzorstva in partnerstva s pomembnimi mednarodnimi institucijami, kot so Teatro alla Scala di Milano, Accademia del Teatro alla Scala in The Royal Ballet London. Freddy je bil tudi uradni pokrovitelj in opremljevalec italijanske ekipe poletnih olimpijskih iger v Pekingu leta 2009, ekipe mediteranskih iger v Pescari leta 2009 in ekipe zimskih olimpijskih iger v Vancouveru leta 2010.

Najpomembnejši projekt, pod katerega pa se je podpisal Carlo Freddi, pa je zagotovo tehnologija WR. UP®, s katero je Freddi želel povezati ženstvenost in tehnološke inovacije. Tako je nastal edinstven kos garderobe, ki seje neverjetne rezultate na mednarodnem tržišču. Silikonski trak okoli pasu hlač namreč pomaga oblikovati ženske boke, hkrati pa ohranja hlače na svojem mestu. Trak pod zadnjico, skupaj s posebnimi šivi in obliko mednožja, definira in dviguje ritnice ter tako okrepi žensko čutnost.

Danes je Freddy prisoten že v več kot 50 državah po svetu. V Sloveniji se trgovina Freddy nahaja v Domžalah. Freddyjevo novo modno doživetje so nedavno v Domžalah med prvimi izkusile vplivnice Tamara Simovič, Tjaša Kramarič, Ines Vidmar in lastnica lepotnega salona Blum, Martina Mlakar.