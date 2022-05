Pri delih na Pragerskem našli neeksplodirano bombo

Na delovišču v bližini železniške postaje Pragersko, kjer poteka obsežna nadgradnja tamkajšnjega železniškega vozlišča, so zjutraj našli neeksplodirano eksplozivno sredstvo. Po oceni dežurnega pirotehnika gre za okoli 200 kilogramov težko bombo iz druge svetovne vojne. Bombo so že deaktivirali, so sporočili iz mariborske policijske uprave.