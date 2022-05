Predsedstvo SD je sporočilo, da se je seznanilo z vsebino koalicijske pogodbe ter potrdilo njeno parafiranje. Koalicijsko pogodbo naj bi medtem v Levici v izrekanje članstvu poslali že v petek. Koalicijska pogodba je tako usklajena med vsemi bodočimi koalicijskimi partnericami in velja za parafirano, so sporočili iz Gibanja Svoboda. Pred dokončnim podpisom pa morajo koalicijsko pogodbo potrditi še vsi ostali organi strank bodoče koalicije. Nekatere ključne zaveze navajamo spodaj.

Demokratizacija volilnega sistema

Eden izmed večkrat poudarjenih ciljev bodoče koalicije je povrniti stabilnost in zaupanje v demokratične institucije, s poudarkom na spoštovanju vladavine prava in dvigu ugleda v mednarodni skupnosti. Partnerji si bodo med drugim prizadevali za proporcionalni sistem z ukinitvijo volilnih okrajev in uvedbo preferenčnega glasu. Na mizi je tudi možnost spletnega glasovanja in digitalizacije volilnih procesov, prav tako želi nova koalicija okrepiti politično participacijo mladih. Kot napovedano si bodo prizadevali za tesnejšo vključenost stroke v procese načrtovanja vseh javnih politik, pri čemer je poudarjeno načelo podnebne pravičnosti.

Za implementacijo razsodbe arbitražnega sodišča

Kot izhaja iz koalicijske pogodbe bodo koalicijski partnerji v mednarodnem prostoru zagovarjali razvojno usmerjenost EU, ki daje prednost interesom ljudi pred interesi kapitala, prav tako pa bodo namenili več pozornosti projektom zelene prihodnosti, tako na področju energetike kot na področju varovanja okolj. Pri reševanju odprtih bilateralnih vprašanj s Hrvaško si bodo prizadevali za implementacijo razsodbe arbitražnega sodišča, prav tako želijo okrepiti vlogo države v alpsko-jadransko-podonavskem prostoru in v Sredozemlju.

Obsežne zdravstvene reforme

Veliko dela glede na zaveze bodo v Gibanju Svoboda, SD in Levici imeli v zdravstvu. Sem spadajo priprave na morebiten nov val okužb, spremembe zakona o nalezljivih boleznih, ki jih ni zmogla prejšnja koalicija, rehabilitacija bolnikov s postcovidnim sindromom in oblikovanje krizne skupine, ki bo pripravila operativni načrt za nadomestitev zamud na področju zdravstvenih storitev, ki so bile v zadnjih dveh letih ustavljene ali zmanjšane. Obeta se tudi interventni zakon, vzpostavite evidenc čakalnih dob, ureditev dostopa do zdravnika na primarni ravni, debirokratizacija in digitalizacija zdravstva, odprava »popoldanskega dela« zdravnic in zdravnikov pri zasebnikih ter doslednejša razmejitev javnega in zasebnega zdravstva. To naj bi dosegli s spremembo zakona o zdravstveni dejavnosti in uvedbo konkurenčne prepovedi dela.

Revizija in ustavitev nakupa boxerjev

Na področju obrambne politike je cilj ohraniti profesionalno slovensko vojsko, saj da ima naborništvo negativne ekonomske učinke in krši svobodno odločitev posameznika. Cilji zajemajo še povečanje financiranja delovanja poklicnih in prostovoljnih gasilcev ter noveliranje zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko v letih 2021-2026. Prav tako se obeta revizija vseh do sedaj sklenjenih pogodb za nakup vojaške opreme. Ob tem si bodo do zaključka revizije prizadevali ustavitev vseh postopkov, saj nova koalicija ne podpira nakupa oklepnikov boxer. Na področju nakupa vojaške opreme naj bi imela prednost oprema slovenskih visokotehnoloških in inovativnih podjetij, pri čemer bo poudarek na dvojni uporabnosti – poleg osnovne funkcije še za zaščito in reševanje.

Veliki met za socialno državo in padec žice

Med glavnimi točkami koalicijskih zavez je nadalje boj proti revščini in socialni izključenosti. Tudi na področju socialnih politik je predvidena okrepitev sodelovanja s civilnodružbenimi organizacijami. Preučili bodo možnost postopne uvedbe univerzalnih temeljnih dobrin, okrepili upravičenost do socialnih, družinskih in invalidskih transferjev iz javnih sredstev ter vlogo centrov za socialno delo. S spremembo zakonodaje naj bi prišlo do pogostejših izračunov minimalnih življenjskih stroškov. Do konca leta naj bi odstranili rezilno žico in vse ostale tehnične ovire na meji, olajšali postopke za pridobitev mednarodne zaščite in izdelali novo migracijsko strategijo.

Končanje pregona protestnikov

Nova oblast želi opustiti vse prekrškovne in kazenske postopke, ki so bili sproženi proti posameznikom zaradi kršitev covidnih ukrepov. Posebna pozornost bo med drugim namenjena varovanju pravice do protesta in javnega izražanja mnenja, pri čemer je cilj opustiti vse prekrškovne in kazenske postopke v zvezi z javnim izražanjem mnenja in javnim zborovanjem.

Javni servis in javne finance

Zaradi izzivov, ki jih prinašata zeleni prehod in digitalizacija Slovenije, si bodo prizadevali za razvojno usmerjen proračun, pravično davčno politiko, učinkovitejši sistem javnih naročil in učinkovitejši porabo javnih sredstev. Z novim letom želijo razveljaviti določbe letošnje novele zakona o dohodnini z izjemo splošne dohodninske olajšave. Obeta se tudi pokojninska reforma, sistem progresivne obdavčitve premoženja ter prenovitev pri davku od dohodka pravnih oseb, prav tako pri obdavčitvi normiranih samostojnih podjetnikov. Omenja se tudi uvedba obremenitev okoljsko obremenjujočih dejavnosti, krepitev vloge zaposlenih v lastništvu podjetij in prenova enotnega plačnega sistema javnih uslužbencev.

Obudili in zaščitili bi kulturo

V novi koaliciji so prepričani, da mora država ponovno postati zaščitnik in zaveznik kulture, pri čemer se obeta odprava najbolj spornih odločitev pretekle vlade na področju kulture. Ocenili oziroma analizirali bodo posledice epidemije, sprejeli program sanacije ter ukrepe za revitalizacijo kulture in umetnosti. Med cilji je tudi izboljašati socialni položaj samozaposlenih v kulturi, prav tako novinarjev, ter ureditev statusa RTV in drugih javnih medijev, kar naj bi onemogočilo politična vmešavanja in posege v neodvisnost javnih medijev.

Mladi kot prihodnost države

Velik poudarek bodoče koalicije so tudi mladi in z njimi povezani ukrepi. Med cilji so prenovitev izobraževalnega kurikuluma, zagotovitev varnih zaposlitev in dostojnega plačila, dostop do zdravstvenega varstva na področju duševnega zdravja, krepitev aktivnega državljanstva, naslovitev prekarnosti in reševanje stanovanjske problematike, pri čemer je na dolgi rok cilj uvedba davka na nepremičnine. Do leta 2030bi zgradili 20.000 javnih najemnih stanovanj. Odpravili bi tudi zakon o tujcih glede izkazovanja dohodkov za preživljanje med študijem. Trenutna ureditev od tujih študentov zahteva kot pogoj za študij v Sloveniji slabih 5000 evrov gotovine na transakcijskem računu za preživljanje.

Dostojne pokojnine

Med prioritetami pri tretjem življenjskem obdobju je zagotovitev dostojnih pokojnin in varne starosti. Ob izpolnitvi pogojev javnofinančne vzdržnosti naj bi bila najnižja zagotovljena pokojnina 10 odstotkov nad pragom tveganja revščine, v letu 2023 najmanj 700 evrov. Dodatno pozornost bodo namenili dvigu ostalih najnižjih pokojnin, prav tako bodo preučili možnost uvedbe univerzalnega temeljnega dohodka za upokojence z najnižjimi pokojninami. Eden ključnih projektov bo prenova zakona o dolgotrajni oskrbi do maja leta 2023, ki bo definirala pravice in njihovo izvajanje ter uredila vzdržno finančno konstrukcijo zakona.

Dostojno delo

Z letom 2023 bi koalicijske partnerice minimalno plačo dvignile na najmanj 800 evrov neto. Politike naj bi prav tako šle v smeri ustreznega ravnovesja med službo in prostim časom. Po vzoru iz tujine naj bi imeli zaposleni pravico po koncu službe izklopiti službeni telefon in elektronsko pošto, učinkoviteje bi zaščitili predstavnike delavcev, kot že rečeno je med cilji tudi odprava prekarnosti, prav tako bi postopoma mejo fonda ur za polni delovni čas znižali na 30 ur tedensko, pri čemer se ne bi spremenila zgornja meja 40-urnega delovnega časa.