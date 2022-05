»Če kdo ve za kakšno službo, se toplo priporočam. Žal nisem ne v levi ne v desni politični opciji. Na pomoč,« je v četrtek zapisala na Facebooku.

Na DVK so za STA navedli, da je uslužbenka sklep o izredni odpovedi prejela na podlagi 110. člena zakona o delovnih razmerjih in 24. člena zakona o javnih uslužbencih. Poslan je bil 6. maja. Zoper omenjeni sklep je v skladu s 25. členom zakona o javnih uslužbencih možna pritožba v osmih dneh. "Ker postopek še ni zaključen, omenjenega primera ne moremo komentirati," so še pojasnili na DVK.

STA še čaka na odziv Nine Mujagić in pojasnila o razlogih za izredno odpoved. Razlog bi lahko bilo dogajanje pred volitvami, ko naj bi uslužbenka DVK v tisk dvakrat poslala glasovnice z napačnim logotipom.