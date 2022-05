Dallas Mavericks so dan prej s 113:86 na šesti tekmi slavili proti Phoenix Suns. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo s soigralci proti najboljši ekipi rednega dela sezone igral odločilni dvoboj v noči na ponedeljek po slovenskem času v gosteh v Arizoni. Miami Heat pa je na vzhodu sploh prva ekipa, ki ježe napredovala v konferenčni finale.

Warriors bodo naslednji tekmeci Dallasa ali Phoenixa, čeprav je bilo v San Franciscu v prvih treh četrtinah tesno in napeto. Bojevniki so v zadnjem delu strli odpor tekmecev, ki so še slabih sedem minut pred koncem vodili za dve točki. Stephen Curry je dosegel 11 košev v zadnji četrtini in po šestih trojkah tekmo končal z 29 točkami, Andrew Wiggins je v četrti četrtini za zmagovalce prispeval deset od svojih 18 točk.

Prvi strelec bojevnikov je bil sicer Klay Thompson (30 točk), ki je nanizal osem trojk, Draymond Green je dodal 14 točk, 15 skokov in osem podaj, Kevon Looney pa je ujel kar 22 žog. Za grizlije, ki so bojevnike izločili v lanski končnici, zaradi poškodbe levega kolena še vedno ni zaigral prvi strelec Ja Morant. V napadu je tako ekipo vodil Dillon Brooks s 30 točkami, Desmond Bane pa jih je imel v statistiki 25.

V dresu Keltov pa je bil najbolj učinkovit Jayson Tatum, ki se je zaustavil pri 46 točkah, dosegel je sedem od 17 trojk svojega moštva. S tem pa je prevesil tehtnico, četudi je tudi Grk Giannis Antetokounmpo na drugi strani prikazal izjemno igro in vpisal 44 točk, 20 skokov in šest podaj. S tem je postal prvi igralec po letu 2001 in Shaquillu O'Nealu, ki je nanizal serijo najmanj 40 točk in 20 skokov na tekmah končnice.

Tatum je prispeval 11 zaporednih točk v zadnji četrtini in zaustavil približevanje tekmeca. Sprva je kazalo, da se bo ponovila peta tekma teh dveh ekip, ko je Milwaukee nadoknadil 14 točk zaostanka v zadnjem delu za zmago s tremi točkami razlike. Za Boston je Jaylen Brown prispeval 22, Marcus Smart pa 21 točk. Tudi za Milwaukee je dvomestno število točk zmogla le trojica, poleg Antetokounmpa še Jrue Holiday (17) in Pat Connaughton (14).