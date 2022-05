Sir Oliver je premeten kleptoman z lepimi manirami, Bob Rock pa agent, ki je obremenjen zaradi svoga videza, znan pa je po svojih modrih izjavah, med katerimi je tudi ta, da je bolje živeti sto let kot milijonar kot sedem dni kot revež. Kdo od hrvaških politikov je kdo, Kesić ni pojasnil. »Predsednik in premier, Milanović in Plenković, divjak in udbašenković. Kolikor nam je pri srcu, da imajo Hrvati tako barvite voditelje, smo malo ljubosumni, ko se spomnimo, da pri nas kaj takega ne bi bilo mogoče. Pri nas se vsak pogovor predsednika in premierja konča z 'da, šef, prav imate, šef',« je dejal voditelj, pri čemer je mislil na srbsko premierko Ano Brnabić in predsednika Aleksandra Vučića.