Jakov Sedlar je sprva načrtoval igrani film po scenariju Hrvoja Hitreca, ker mu hrvaški avdiovizualni center za to ni odobril financiranja, pa se je naposled odločil za dokumentarec z nekaj igranimi prizori. Kevin Spacey v angleščini citira najbolj znane Tuđmanove govore, uprizoril pa je tudi dogodek s splitske rive, kamor je prišel z vlakom po operaciji Nevihta in vprašal zbrane ljudi: »Kaj mi še preostane, kaj naj vam še obljubim?« Ljudje pa so vzkliknili: »Vukovar, Vukovar!« Spacey se premiere filma ni udeležil, naj bi pa po besedah režiserja prišel na Hrvaško jeseni, ob začetku redne distribucije filma. Film bi morali po besedah režiserja zaradi svetovno znanega igralca predvajati po vsem svetu. Sedlar je za hrvaške medije povedal še, da se je Spacey, preden je privolil v vlogo, temeljito pripravil ter prebral nekaj knjig in si pogledal vse, kar je našel na spletu. »Prišel je dobro informiran, poznal je ogromno podrobnosti. On absolutno spoštuje predsednika Tuđmana in ga tako tudi igra,« je povedal.