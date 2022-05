Jethro Lazenby je delal kot igralec in model, trpel pa je za shizofrenijo. Pred kratkim je bil tudi aretiran, potem ko je na domu v Melbournu v Avstraliji napadel svojo mamo Beau Lazenby ter jo s kolenom udaril v obraz. Po plačilu varščine je bil v četrtek, 5. maja, izpuščen iz zapora, sodišče pa je odredilo, da se mora zdraviti zasvojenosti z opojnimi substancami in se dve leti izogibati stikom z mamo. V zaporu je pristal tudi leta 2018, takrat zaradi več napadov na svoje tedanje dekle. Cave je močno trpel že po izgubi prvega sina. Ker je mesto Brighton v Veliki Britaniji, kjer je umrl Arthur, postalo preveč žalostno, se je preselil v Los Angeles. Nato se je vrnil na Otok, ker je ugotovil, da bo, ne glede na to, kje bo živel, žalost nosil s seboj. Nick Cave ima še dva sina, Earla in Luka. Earl, ki ga ima z oblikovalko Susie Bick, je igralec in ima 21 let, Luke, Jethrov brat dvojček, pa je star 31 let in je glasbenik.