Krpanje razkola

Protesti v prestolnici so pod Janševo vlado potekali sto pet petkov. V teh dveh letih se je protestna povorka večkrat odpravila tudi pred stavbo RTV Slovenija na Kolodvorski. Protesti tam nikoli niso potekali proti, temveč v podporo javnemu mediju. Protestniki so vladi sporočali, da je stavba, pred katero stoji znameniti kip dečka s piščalko, trdnjava žvižgačev – glasnikov novic o korupciji in politični zlorabi oblasti. V trdnjavi so zaposleni profesionalni novinarji, pošteni snemalci, natančni tonski mojstri, ostrovidni osvetljevalci, ki vse vidijo. In te trdnjave ne bo nobena vlada nikoli osvojila, saj bi z njo padla osrednja premisa demokracije – javni nadzor nad ravnanjem oblasti. Kljub protestom pa je Janšev kadrovski stroj korak za korakom zavzemal strateške pozicije na vrhu RTVS. Po robu pravnih norm so v pisarne vodilnih prišli generalni direktor Andrej Grah Whatmough, predsednik programskega sveta Peter Gregorčič, odgovorna urednica informativnega programa televizije Jadranka Rebernik, vršilec dolžnosti urednika na MMC Igor Pirkovič. Začeli so se pritiski in premestitve, ukinjanje oddaj, prepovedovanje prispevkov …