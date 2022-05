Dragi Elon, verjemi nam, da je ocena, ki so ti jo podali, lažna novica. Na podlagi lastnih izkušenj zadnjih dveh let ti lahko zagotovimo, da je na tviterju več kot pet odstotkov neobstoječih uporabnikov. Mimogrede ti lahko navržemo, da smo v zadnjih dveh letih denimo spoznali zdravnico UKC, ki ne obstaja, Anamarijo, ki je udrihala po levičarjih s svojo fotografijo iz fotografske agencije, celo rajdo čudnih imen, ki so objavljala enaka besedila, in seveda najslavnejšo nad slavnimi – Koprivo, ki se je za lažno izdala celo sama.

Zato, dragi Elon, nikar ne verjemi poslovnim ocenam. Raje se obrni na našega dragega maršala Twita, ki ti bo gotovo z veseljem razkril čudoviti svet tviteraške kleti, saj ima tudi sam med sledilci veliko več kot pet odstotkov lažnih oboževalcev.