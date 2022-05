Po treh letih premora zaradi pandemije koronavirusa se bodo na sklepnem turnirju za 29. slovenski pokal najboljši štirje klubi pomerili v športni dvorani v Slovenj Gradcu, prvič pa ga bodo skupaj organizirali kar trije klubi (Slovenj Gradec, Gorenje, Celje Pivovarna Laško). Na zadnjem pokalnem tekmovanju v Novem mestu leta 2019 sta se prav tako že v polfinalu pomerila Gorenje in Celje Pivovarna Laško, uspešnejši pa so bili Velenjčani (29:27), ki so na koncu po finalni zmagi nad domačo Krko s 24:20 prekinili 16-letno sušo in prvič po letu 2003 osvojili pokalno lovoriko. Ples kroglic na žrebu prejšnji mesec v poročni dvorani na gradu Rotenturn, kjer domuje mestna občina Slovenj Gradec, je torej prinesel ponovitev obračuna iz Dolenjske pred tremi leti, glede na drugi polfinalni par Dobova –​ Urbanscape Loka pa je šaleško-savinjski obračun sočasno zagotovo tudi finale pred finalom.

Pred tremi leti je Gorenje do pokalne lovorike pripeljal sedanji trener Zoran Jovičić, njegov klub pa je pobral še dve posamični nagradi od skupno treh: kapetan David Miklavčič za najkoristnejšega igralca turnirja (MVP) in Matic Verdinek za najboljšega strelca (16 golov na dveh tekmah), medtem ko je bil za najboljšega vratarja izbran Aleksandar Tomić (Krka). Jovičićev klub je prejšnjo soboto v slovenski ligi izgubil proti Celjanom v Zlatorogu s 25:27, še vedno pa je Gorenje tako aktualni državni kot pokalni prvak. »Ekipi se med seboj seveda dobro poznata, tako da večjih skrivnosti ni. Pričakujem trdo in težko tekmo, toda očitno smo Celjanom čedalje bližje. Na koncu bodo na tekmi verjetno odločale malenkosti. Če primerjam ekipi, smo mi hitrejši, nasprotniki pa telesno močnejši. Drži, da je Celje glede na zgodovino osvajanja lovorik slovenski gigant, vendar mi smo tisti, ki smo nazadnje osvojili pokal. In tudi prvenstvo,« opozarja Zoran Jovičić, nekdanji slovenski reprezentant, ki je kot igralec nosil tudi dres Preventa iz Slovenj Gradca.

Med Dobovčani in Škofjeločani brez izrazitega favorita

Celje Pivovarna Laško je edini klub, ki je igral na vseh finalnih turnirjih pokalnega tekmovanja v samostojni Sloveniji. Pivovarji so zadnjo pokalno lovoriko osvojili v sezoni 2017/18, ko so pod vodstvom takratnega trenerja Branka Tamšeta v finalu v Ljutomeru premagali Krko s 40:33 in sedmič zapored postali prvaki. Alem Toskić, ki je na celjsko trenersko klop sedel lansko poletje, si seveda želi svojega prvega naslova v tej vlogi: »Žreb je odločil, da ne bo tako želenega finala med Celjani in Velenjčani, kar pomeni, da bo ena ekipa svoje sanje o naslovu pokalnega zmagovalca na žalost končala že v polfinalu. Čaka nas tekma, ki veliko prinaša in po kateri ni več popravnega izpita. To bo derbi med ekipama, ki se zelo dobro poznata, v odstotkih pa so možnosti 50 proti 50. Oboji imamo prednosti in slabosti, o zmagovalcu pa lahko odloči le ena žoga. Cilji v celjskem klubu so vedno visoki, najvišji, tako je seveda prav, to pa moramo potrditi tudi na igrišču. Za vse nasprotnike smo velik izziv in proti nam vsi vedno dajejo maksimum, zato nas čaka težko delo.«

Dvodnevno tekmovanje v mestu ob Mislinji (tamkajšnji rokometni klub bo leta 2024 praznoval 70-letnico delovanja) bosta danes odprla Dobova in Urbanscape Loka, ki sta se v letošnji sezoni v prvi ligi pomerili dvakrat, izid v zmagah je 1:1, v Škofji Loki je bilo 28:20 za gostitelje, v Dobovi pa 26:17. Damjan Radanovič, trener Dobove, za katero pravijo, da je najbolj rokometna vas v Sloveniji, je bil zadovoljen z razpletom žreba in nasprotnikom: »Škofjeloška ekipa je zelo dobra, na tekmi pa ne bo izrazitega favorita. Naredili bomo vse, kar je v naših močeh, da bi pokazali čim boljšo igro. In potem bomo videli, kako se bo vse skupaj razpletlo.« Klub iz Škofje Loke se je v pokalni polfinale prebil po 17 letih, Gregor Cvijič, ki je na trenerskem položaju pred dobrim mesecem nepričakovano zamenjal Jureta Šterbucla, pa napoveduje: »Pokalno tekmovanje je vedno specifično, na njem ni favorita in vse ekipe ga začenjajo z istega položaja. Če želiš biti najboljši, moraš v dveh dneh pač dobiti obe tekmi. To velja za vse sodelujoče ekipe, toda vsaka ima tudi svojo računico.«

*** 5 klubov je doslej osvojilo naslov slovenskega pokalnega zmagovalca. Rekorder je Celje Pivovarna Laško s kar 21 lovorikami, trikrat je slavil Cimos Koper, dvakrat Gorenje iz Velenja, po enkrat pa zdaj že »pokojna« Gold Club iz Hrpelj in Mobitel Prule iz Ljubljane.