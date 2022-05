Potem ko so nogometaši Kopra v sredo v Celju z zmago nad Bravom osvojili pokalno lovoriko, se bo boj za naslov državnega prvaka odvil v naslednjih osmih dneh. Vodilni Koper bo gostil Radomlje v ponedeljek, že danes pa bodo na zelenico Ljudskega vrta stopili Mariborčani, ki za Koprom zaostajajo za dve točki. Ob predpostavki, da bo Koper v ponedeljek na domači Bonifiki premagal Radomlje, Maribor za ohranitev boja za naslov državnega prvaka potrebuje zmago. Aluminij bi ob morebitni zmagi v Mariboru ohranil kanček upanja v boju z dodatnimi kvalifikacijami za obstanek v ligi.

»Za Marcosa in vrnitev na vrh,« so Mariborčani na svoji spletni strani naslovili današnji dvoboj proti Aluminiju. Na zelenico Ljudskega vrta bo zadnjič kot aktivni igralec stopila klubska legenda Marcos Tavares. »Poslovilna tekma Marcosa Tavaresa pomeni nadgradnjo zaključka sezone. Pričakovali smo, da bomo ta poseben trenutek dočakali na boljšem izhodišču. Storili bomo vse, da se naš kapetan na najlepši način poslovi od občinstva, s katerim je preživel ogromno prijetnih trenutkov. Naš osnovni cilj pa je tekmovalni, saj moramo osvojiti tri točke,« napoveduje mariborski trener Radovan Karanović. Mariborčani ne skrivajo, da imajo ob slovesu Marcosa Tavaresa pripravljen protokol, ki veleva, da bo na igrišče stopil tudi Marcos Tavares mlajši. Sin legende se je namreč na treningu pridružil članskemu moštvu.

Kidričani so lahko nevarni

Štajerci so vodstvo na lestvici Primorcem prepustili minuli konec tedna, ko so v Ljubljani z 1:3 klonili proti Bravu. Rok Kronaveter meni, da ima klub, ki igra dvoboj pred neposrednim tekmecem, prednost, saj je vsak pod večjim pritiskom, ko tekmeca lovi. Kronaveter dodaja, da se bo prvič v takšnem položaju v ponedeljek znašel Koper, če seveda Maribor premaga zadnji Aluminij. Da so lahko Kidričani nevarni, so dokazali minulo nedeljo na domači zelenici, ko so proti Olimpiji prejeli zadetek šele v sodnikovem podaljšku za poraz z 2:3.

Kopru se je s pokalno zmago nad Bravom odvalil kamen od srca. Enajst dni pred zadnjo tekmo prvenstva so bili namreč v igri za dvojno krono, globoko v sebi pa so se zavedali, da lahko ostanejo brez obeh. Z osvojitvijo četrte pokalne lovorike v klubski zgodovini so dobili krila in odločno napovedujejo dvojno krono. Trener Zoran Zeljković je sicer previden. Koprski strateg je še pred pokalnim finalom priznal, da razmišlja tudi o Radomljah. Zaveda se namreč, da je tekmec v izjemni formi, saj je nazadnje doživel poraz 3. aprila proti Olimpiji (1:4), odtlej pa je dvakrat remiziral (Aluminij 1:1, Maribor 0:0), v zadnjih treh krogih pa je dosegel tri zmage (3:2 proti Muri ter 2:1 proti Sežani in Celju), s katerimi je pod vodstvom Nervina Bašića na lestvici napredoval na sedmo mesto.

Derbi kroga bo v Stožicah

Derbi kroga bo v nedeljo v Stožicah, kjer se bosta v boju za tretje mesto pomerila Olimpija in Mura. Dvoboj bo manj nabrušen, kot bi bil, če bi pokalno lovoriko osvojil Bravo. Z zmago Kopra sta si oba kluba priborila nastop v Evropi. »Super je, da smo že v Evropi, ampak ko gre za tekmo z Muro, to ne spremeni veliko. Niti za trenutek nočem pomisliti, da moja ekipa ne bi igrala na polno. Da ne bi bila maksimalno motivirana ter da ne bi naredila vse za zmago. To sta naši obveznost in dolžnost. Zato bomo vstopili v tekmo z jasnim ciljem – premagati tekmeca in osvojiti vse tri točke,« v intervjuju za spletno stran kluba poudarja trener Ljubljančanov Robert Prosinečki.

Mura ima od vseh klubov do konca prvenstva najtežji razpored, saj bo v zadnjem krogu gostila Maribor, dvoboj pa bo lahko odločal o naslovu državnega prvaka. A le pod pogojem, da Koper na preostalih dveh tekmah enkrat ne osvoji vseh treh točk. Ob enakem številu točk bo namreč prvak Maribor, ki je Koper dvakrat premagal, enkrat izgubil, enkrat pa je bil rezultat neodločen.

1. SNL, 35. krog: Tabor Sežana – Bravo (danes, ob 15. uri), Maribor – Aluminij (danes ob 20.15), Domžale – Celje (jutri, ob 15. uri), Olimpija – Mura (jutri, ob 17.30), Koper – Radomlje (pojutrišnjem, ob 17.30), 36. krog: Radomlje – Domžale (sobota, 21. maja, ob 15. uri), Aluminij – Tabor Sežana (sobota, 21. maj, ob 20.15), Bravo – Koper, Celje – Olimpija, Mura – Maribor (vse nedelja, 22. maja, ob 17.30, vrstni red pred zadnjima dvema krogoma: 1. Koper 66, 2. Maribor, 64, 3. Olimpija 58, 4. Mura 56, 5. Bravo 45, 6. Domžale 43, 7. Radomlje 42, 8. Celje 41, 9. Tabor Sežana 29, 10. Aluminij 23.