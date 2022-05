Nepreslišano: Tatjana Pirc, novinarka

Ne sprejemam delitve na levo in desno novinarstvo. Novinarstvo je dobro ali slabo, novinar je profesionalec ali mazač. Sama sem prepričana, da mora biti novinar vedno na strani napredka, svobode, spoštovanja človekovih pravic. Zagovarjam pravico žensk do splava, sem proti ponovni uvedbi smrtne kazni, branim demokracijo, vse te in podobne civilizacijske dosežke, za katere se je treba nenehno zavzemati, ker očitno niso priborjeni za vedno. Razprava o levih in desnih novinarjih je rezultat političnega podtikanja, s katerim blatijo imena dobrih novinarjev, ki jim hočejo s tem vzeti verodostojnost in dostojanstvo. V tej gonji sodeluje vojska trolov, pa tudi fanatični aktivisti v naši hiši; ti novinarjem in vsem, ki opozarjajo na nesprejemljive pritiske, očitajo politični aktivizem. Gre za logiko »ujemite tatu« – kažeš na drugega in mu podtikaš nečednosti, ki jih počneš sam, da bi preusmeril pozornost.