Kako drugače interpretirati oziroma razumeti sprostitev cen bencina, ki ga je obstoječa vlada bolj v strahu pred očitnim manevrom maščevanja zaradi neizvolitve kot zaradi dogajanj na svetovnem trgu nafte preklicala in zamrzntev cen naftnih derivatov podaljšala do avgusta? Kako razumeti trmasto vztrajanje pri podpisu pogodbe o nakupu boxerjev? Kako drugače razumeti Pahorjevo birokratsko vztrajanje, da je podpisal tudi novi vladi neželena imenovanja diplomatov? Ko je dejansko vrgel pesek v kolesje delovanja nove vlade ali stresel cuker v rezervoar avtomobila, ki naj bi ga vozil Golob. Pravzaprav nič presenetljivega, ker je tako jadrno imenoval Janšo za predsednika vlade (pred dvema letoma) in ker je bil gluh za vsa opozorila o demontaži države in o črnih pikah, ki jih je fasala Slovenija v Evropi.

Upam, da se novo izvoljena ekipa zaveda tega. Ker je rep te kače neverjetno dolg. Recimo ko bi rad slovensko obalo prodal Orbanu. Čeprav ta (da bo malo spremembe) zdaj Hrvatom grozi z Veliko Madžarsko. Zdi se, da ima kačji rep še vedno ambicijo popravljati meje v Evropi.

Uroš Blatnik, Ljubljana