Je še čas za popravke?

Vem, da je politika umetnost možnega, vem tudi, da je umetnost delati z ljudmi, ki jih imaš, a vseeno sem se skorajda zgrozil ob prvi poluradni seznanitvi z nekaterimi možnimi kandidatkami in kandidati za ministrske položaje. Najbolj ob možnosti, da so se v tako farso sprevrgle napovedi, da bo tokrat v vladi teža na strokovnjakih. Postalo mi je tudi jasno, kaj se skriva za zagonetnim nasmehom, ki predsednico SD spremlja že nekaj preteklih dni. Verjetno zadrega, morda tudi sram. Upam, da sem narobe razumel, da bo na mestu obrambnega ministra enega šaljivca zamenjal drugi izpod kamniških planin, da se bo z infrastrukturo ukvarjala dama, ki jo povezujem tudi z ukinitvijo naše letalske družbe, da je možno, da bo gospodarstvo usmerjal lastnik družinske firme, ker ga, podpira nekakšna baza – kakšna baza neki? Kaj je zmoglo kandidata za mandatarja prepričati, morda celo ustrahovati, da v novi vladi potrebuje ljudi, ki so jih volitve zavrgle, ki so se jim volilci odrekli? Če je to morda upanje, da bo z njimi skoval zmago na lokalnih volitvah, češ da imajo lokalno mrežo svojih strank, ki je mandatar še nima, se po mojem skromnem mnenju moti. Kakšno mrežo vendar, ko pa so jih volitve tako silovito odpihnile od možnosti, da bi prestopili parlamentarni prag? Je morda to le blef, s katerim ti ljudje rešujejo lastne eksistenčne probleme? Hudo mi je zanje, a še bolj se bojim prihodnosti, v kateri bodo tem ljudem zaupane tako odgovorne naloge.