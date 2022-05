Predel, ki nosi ime po nekdanjem hotelu

Čeprav hotela Bavarski dvor ni že več kot 120 let in so stavbo, v kateri je deloval, porušili leta 1962, so za njim ostale sledi v imenu tega ljubljanskega poslovno-stanovanjskega kompleksa in prometnega vozlišča ob severnih vratih. Na mestu nekdanjega hotela pa ponovno obratuje hotel – prestižen in segajoč visoko v nebo.