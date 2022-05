Umor Sare Veber: Zasebnost pred sodelavci skrivala za nasmeškom

Na sojenju za umor Sare Veber pred sedmimi leti so zaslišali prve priče. Med njimi sta bila starša pokojne in njena nekdanja sodelavka, pa tudi dva sorodnika, od katerih se je eden precej spoprijateljil z obdolženim in se izkazal za neverodostojno pričo.