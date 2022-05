V koordinaciji so v četrtek končali izrekanje članic in članov o napovedi solidarnostne stavke z informativnim programom nacionalne televizije in uredništvom Multimedijskega centra (MMC). Glasovanja se je od 428 članov udeležilo 274 članov oziroma 64 odstotkov vseh, od katerih se jih je za stavko izreklo 96,3 odstotka.

Tako so dobili mandat za napoved in pripravo stavke. Stavkovni odbor, ki šteje več kot 160 članic in članov različnih uredništev RTVS in ga zastopa generalno vodstvo s pooblaščenci, začenja priprave na opozorilno stavko, ki se bo začela 23. maja.

»Razmere postajajo nevzdržne, ugled javnega medija pa zaradi neprofesionalnih in škodljivih potez vodstva ter samovolje programskega sveta pada, « so opomnili. Po njihovih ugotovitvah kakovostnega, specializiranega in profesionalnega informativnega programa na Televiziji Slovenija tako rekoč ni več.

Kadruje in imenuje se mimo uredništev in brez strokovnih meril, novinarska in uredniška avtonomija sta v informativnem programu in uredništvu MMC resno ogroženi. S spremembami statuta zavoda pa se obeta še neutemeljena delitev informativnega programa, so našteli.

Delovni pogoji so po njihovih besedah vse slabši, kadrovski razvoj in tehnološki napredek javne RTV pa zanemarjena. Številni odhajajo, ker v takšnih razmerah ne zdržijo več, tiste, ki se upirajo, pa se poskuša kaznovati in se jih diskreditira, so izpostavili.

Kot navajajo, generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough, ki hkrati opravlja funkcijo programskega direktorja televizije, s predsednikom programskega sveta dejavno sodeluje pri grožnjah in kaznovanju zaposlenih, četudi s tem tvega protipravno delovanje.

Premeščanja, kadrovske menjave, ukinjanje informativnih oddaj, poskusi cenzure, kaotična in neprofesionalna programska shema ter podrejanje predvolilnega programa in programskih vsebin političnim interesom vladajoče koalicije so po navedbah koordinacije resno ogrozili profesionalno novinarstvo na RTVS in poslanstvo javnega medija.

Stavkovni odbor zahteva novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo, dogovor o kadrovski politiki in pogajanja o dvigu najnižjih plač na RTVS in socialni dialog. Prav tako je med njihovimi zahtevami, da je stavka plačana.

Če sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev ne bo sklenjen do 30. maja, zahtevajo odstop generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha, odgovorne urednice informativnega programa Televizije Slovenija Jadranke Rebernik in v. d. urednika uredništva za nove medije Igorja Pirkoviča ter odstop predsednika programskega sveta zavoda Petra Gregorčiča.

»Stavkamo, ker nam med drugim poslovno in programsko vodstvo v informativnem programu TVS in MMC preprečuje delati v skladu s poklicnimi standardi in je zato ogroženo nepristransko in objektivno informiranje javnosti, prizadeti sta poklicna integriteta in verodostojnost javne ustanove,« so zapisali.

Za stavko so se prav tako odločili, ker ne pristajajo na to, da jih poslovno in programsko vodstvo »deli na leve in desne novinarke in novinarje ter uredništva politično cepi na leva in desna«. Med vzroki pa je tudi, da hočejo delati po profesionalnih in etičnih pravilih, po svoji poklicni vesti.

Stavki nadalje botruje ravnanje programskega sveta, ki neposredno posega v njihovo delo in jim narekuje, kako naj opravljajo svoje poklicne dolžnosti, si prisvaja programske sheme in jih poljubno spreminja, kot jim narekuje njihova politična usmerjenost, ne pa tako, kot pričakuje javnost.

Med vzroki za odločitev o stavki je ravnanje generalnega direktorja, ki zapostavlja socialne partnerje in ignorira socialni dialog, zlorablja delovno pravne institute za ustrahovanje zaposlenih in pogodbenih sodelavcev, krši zakon in kolektivne pogodbe.

Nenazadnje bodo stavkali, ker se krči ter zapravlja kadrovski in razvojni potencial javne radiotelevizije, ker se uničuje oddaje z visokim zaupanjem javnosti, denimo Jutranja poročila, Globus, Točka preloma, Politično, Z Mišo, Svet v letu in Slovenija v letu. Zdaj je kljub več kot 60.000 podpisom državljank in državljanov na seznamu za ukinitev oddaja Studio City.

»Stavkamo, ker se v javni radioteleviziji uničuje javni interes in oži prostor pluralne javne komunikacije«, so še sporočili.