Je cenzura res edina pot?

Najnovejša napoved predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da bo Evropska unija v okviru šestega paketa sankcij proti Rusiji prepovedala oddajanje programa še trem državnim ruskim TV-postajam, ne samo da ni natančno določena in pojasnjena, ampak tudi ni znano, katere televizijske postaje so mišljene. Bruseljski časnik Politico je objavil neuradno informacijo, da gre za RTR Planeta, Russia 24 in TV Centre. V prejšnjem obdobju je EU že sprejela odločitev o začasni prepovedi oddajanja kanalov RT (nekdanja Russia Today) in Sputnik na vseh dostopnih platformah na ozemljih Evropske unije, ob pojasnilu, da ti dve televiziji po začetku ruske agresije na Ukrajino širita prorusko propagando, da ne gre za neodvisna medija, »ampak za orožje v rokah Kremlja«, in da jima je treba zaradi širjenja dezinformacij ter lažnih novic nujno preprečiti oddajanje na ozemlju držav članic EU.