Gostilna Repovž, Šentjanž

Prenovljena družinska ekološka kmetija, ki so jo spremenili v vrhunsko gostilno z elementi razkošne restavracije, lahko ponudi vse, kar pridelajo sami ali kar pridelajo v bližnji okolici, torej v Posavju in na Dolenjskem. Pa naj gre za meso, zelenjavo, vina, sire, marmelade ali sokove. Ob tem si na hribu, kamor pridete preko Trebnjega, Mokronoga in Krmelja ali prek Celja in Rimskih Toplic, ne belijo las, če je treba dodati kakšno razkošnejšo sestavino, ki ni z domačega vrta. Repovžev bogat najdaljši meni, ki obsega sedem jedi z vmesnimi postanki, stane zmernih 70 evrov, štiri jedi so 40 evrov. Obsežna vinska karta ima vsa dolenjska vina, 35 penečih etiket, torej penin, šampanjcev in pjenušcev, kakšnih 150 je belih etiket, morda nekaj manj rdečih, sedem je roséjev in enako slajših vin, posebej imajo vinsko karto modrih frankinj iz Slovenije, Madžarske, Slovaške, Hrvaške, Italije in Avstrije. Pri Repovžu je mogoče tudi prespati – če vzamete kombinacijo degustacijskega menija in sobe za dve osebi, boste plačali dobrih 200 evrov. Rezervacije so obvezne.