V postelji z Žižkom

“Končno smo spet skupaj v živo. Kako ste, kaj je novega?« je bil eden od klasičnih pozdravov te dni v Madridu. Številni partnerji v evropskem projektu smo se po dolgem času in po mnogih vmesnih izčrpavajočih zoomih srečali v živo. Zdelo se je, da je od prvega srečanja v živo minila cela večnost. Davnega januarja 2020 je pol naše založbe odpotovalo v Bruselj. Na prvo srečanje evropskega projekta CELA, ki združuje mlade prevajalce, avtorje in avtorice ter preostale literarne profesionalce. Tudi zato, da bo čim več zgodb prevedenih v čim več evropskih, ne samo velikih, jezikov. Takrat smo mislili, da je pred nami normalno leto, in v planu je bilo kar nekaj kroženj po Evropi. Toda čez dva meseca se je svet spremenil, kot že dolgo ne.