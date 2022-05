ZDA na poti v Deklino zgodbo

»Ne morem verjeti, da se še vedno borimo za pravico do splava,« je razglašal plakat starejše ženske na nedavnem protestu v Washingtonu. Neka mladenka je imela v rokah transparent z napisom: »Moški, ki ne vedo niti tega, kje je klitoris, mi že ne bodo pravili, kaj naj počnem z lastnim telesom!« Mlad dečko je opozarjal, da se naše prednice obračajo v grobovih, kot tudi na to, da odločitev za splav ni enostavna, a jo lahko sprejme samo ženska. Medtem je vidno razjarjena demokratska senatorka Elizabeth Warren pred stopnicami vrhovnega sodišča glasno pozivala: »Poznam svet, v katerem je splav ilegalen, in tja se nikoli več ne bomo vrnili! Ponovite za menoj – nikoli več!«