Hrvaški predsednik Milanović bi urejal Bosno

Prejšnjo nedeljo, 8. maja, je v eni najbolj priljubljenih oddaj hrvaške televizije, Nedjeljom u 2 (V nedeljo ob dveh), ki jo že 22 let vodi Aleksandar Stanković, zvezda nacionalne televizije z najdaljšim rokom trajanja, gostoval general hrvaške vojske in poslovnež Ljubo Ćesić Rojs. Po rodu iz Hercegovine in kot nekdanji namestnik ministra za obrambo Gojka Šuška, glavnega sodelavca Franja Tuđmana, sodi Rojs v tisto skupino, ki jo na Balkanu imenujemo »zmagovalci tranzicije«. Sprevodnik, potem pa voznik avtobusa se je pri 26 letih priselil v Zagreb. Bilo je to olimpijsko leto 1984, vozil pa je večinoma na mednarodnih turah. To so bila leta, v katerih se je služilo s tihotapljenjem, Ljubo pa se je pet let pozneje vpisal na izredni študij na Fakulteti za promet. Dve leti zatem se je začela vojna: Ljubo, nekoč mojster za popravljanje motorjev, je pokazal pogum in odpeljal hrvaške redarje na Plitvice, v boj proti Jugoslovanski ljudski armadi. Diplomiral je v desetih letih, s činom generala.