Zmagati po vietnamsko

Bolj ko je realnost mizerna, bolj je fikcija mogočna. V Moskvi so za Dan zmage, 9. maj, pripravili vojaško parado, kot v najbolj slavnih dneh Sovjetske zveze. Vendar so podobe strumnih vojščakov in njihovih bojnih strojev bledele pred resničnostjo vojne v Ukrajini. Na slavnostni tribuni ni bilo zaznati patriotskega vzhičenja, prej nekaj trpkega. Na paradi so ostali sami, tuji visoki gostje se namesto obiska Moskve odločajo za Kijev, ki postaja novo politično romarsko središče sveta. Pod kremeljskim obzidjem je Putin položil venec na spomenik padlim. Obkrožen z veterani je deloval utrujeno, tragično. »Vojna je hudič«, bi verjetno komentiral moj Jože, prvoborec iz Vrhnike. Kljub špekulativnim napovedim se ni zgodilo nič spektakularnega. Spopadi se nadaljujejo, kot smo se jih navadili zadnja dva meseca. Nihče zares ne zmaguje, vendar nihče tudi zares ne zgublja. Se bliža pat pozicija, ko nobena stran, ne Rusi, ne Ukrajinci, ne bodo v stanju z orožjem doseči svojih maksimalnih političnih ciljev? Postaja situacija zrela, da se končajo politična zmerjanja ter začnejo zaresna pogajanja?