#intervju Burhan Sönmez: V Turčiji gre vsaka generacija skozi iste zapore

Burhan Sönmez je kurdski pisatelj, ki piše v turščini, živi pa med Istanbulom in Cambridgeem. Pri Cankarjevi založbi je v sijajnem prevodu Lili Potpara izšel njegov tretji roman Istanbul Istanbul. Kdor se odpravlja v Istanbul na počitnice, naj ga previdno vzame v roke. To je ljubezenski roman o lepoti tega 15-milijonskega mesta, ki iz Evrope čez Bospor sega v Azijo. Vendar o njegovi lepoti pripovedujejo politični zaporniki, ki so zaprti v temnicah zapora, kjer jih pretepajo in mučijo. Roman delno temelji na avtorjevih osebnih izkušnjah. Prvič so ga v Turčiji zaprli pri devetnajstih letih kot študenta prava. Deset let kasneje so ga kot advokata človekovih pravic pustili ležati na ulici, ker so mislili, da je mrtev.