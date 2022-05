Studio Slovenija

Ob poslušanju pogovora med Marcelom Štefančičem in Slavojem Žižkom me je v nekem trenutku spreletelo, da je pri njunem pogovoru še najbolj nenavadno to, da oba govorita v slovenščini. Neverjetno se mi je zazdelo, da lahko v slovenščini poslušamo pogovor enega največjih mislecev današnjega časa z novinarjem, ki se z njim brez težav spušča v polemike o pomenu besed freedom in liberty ali pa skupaj z njim s svetlobno hitrostjo preskakuje od Richarda Nixona do Caryja Granta, od bolivijske levice do slovenske desnice, od Elona Muska do Steva Jobsa.