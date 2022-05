Korona generacija je sedeča generacija

Aprila in maja v slovenskih šolah v okviru raziskovalne skupine SLOfit potekajo meritve za Športnovzgojni karton (ŠVK). Lanski rezultati so bili najslabši v 40-letni zgodovini meritev, bistvenega izboljšanja oziroma zavidljive ravni telesne zmogljivosti, ki so jo imeli naši otroci pred epidemijo covida, pa tudi letos ni pričakovati. Še več, strokovnjaki opozarjajo, da je vlada z omejitvijo telesne dejavnosti pri šolarjih v času epidemije na široko odprla vrata še eni krizi – gibalni, ki bo imela dolgoročne posledice za našo družbo.