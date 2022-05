Na letališču

Nekega dne je soprogi Wei Jianguoja prekipelo. Potem ko je bil 20 let brezposeln in je zgolj ležal na kavču ter ves denar, ki ga je dobil od države, vsak mesec porabil za cigarete in pijačo, ga je postavila pred dejstvo: »Ali jaz ali pa alkohol in cigarete.« In se je odločil. Za cigarete in alkohol. To je bilo pred štirinajstimi leti in od takrat Wei Jianguo živi na mednarodnem letališču Peking Capital.