Prvič leta 2017, ko je v prodajalni Sam's Mini Stop v Concordu kupil loterijsko srečko Millionaire Bucks​. To je bilo meseca aprila pred petimi leti. Ni bil prav pozoren, pravzaprav je že skoraj pozabil na to, da je kupil loterijsko srečko, a ko je pogledal dobitne številke, ga je skoraj razneslo od veselja – zadel je milijon dolarjev. Dve leti kasneje je ponovno šel v isto prodajalno, v Sam's Mini Stop v Concordu. Tokrat je kupil loterijsko srečko Cash Explosion. To je bilo marca leta 2019. In spet ga je spremljala sreča, saj je ponovno zadel milijon dolarjev. Zakaj pišemo o tej neverjetni sreči? Ker je Terry Splawn pred kratkim spet šel v prodajalno Sam's Mini Stop v Concordu. In kupil srečko za jackpot za dvajset dolarjev. In seveda zadel – tokrat 100.000 dolarjev. »To je bilo res lepo presenečenje,« je preprosto ugotovil, ko je – potem ko so odbili davke – domov prinesel skoraj 71.000 dolarjev. Ni slabo.