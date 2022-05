Doma skrbi za 10-letnega sina Matijo ter za mamo in očeta. Na skrbi ima še štiri hektarje veliko kmetijo, pretežno sadovnjake. Ko je čas škropljenja in obrezovanja, gre z veseljem pomagat tudi sosedom, ob večerih pa streže v bližnjem bifeju. Sicer je njena strast nogomet. Igra ga že četrt stoletja in je nepogrešljiva članica prvoligaške ženske ekipe iz Topole. Že pred časom je opravila vse izpite za sodnico in je edina ženska, ki sodi v prvi ligi. V bifeju vsi tam zbrani stalni gostje takoj povejo, da je kot glavna sodnica sodila celo na tekmi, na kateri je igralo moštvo Crvene zvezde. Ne boste verjeli – glavna kuharica doma je ona. Časa je vedno dovolj, samo še volja mora biti, pravi Aleksandra Živanović. Bo že držalo.