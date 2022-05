Uredba, v četrtek objavljena v Uradnem listu, ob tem določa tudi način ugotavljanja kriterijev za priznanje statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti, ki si s tem zagotovi pravico do višjega kritja socialnih prispevkov.

Samo za verske skupnosti, ki v Sloveniji delujejo najmanj 80 let

Med pogojih oz. kriteriji so opravljanje vsaj treh dejavnosti s področja socialne države (kulturno, vzgojno, izobraževalno, solidarnostno ali dobrodelno); da je na območju Slovenije delovala vsaj 80 let pred uveljavitvijo zakona o verski svobodi, torej vsaj od leta 1927 naprej, ko je bila Slovenija še del Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev; da njene dejavnosti bogatijo nacionalno identiteto državljanov, če imajo njeni pripadniki večinski delež med celotnim prebivalstvom ali če avtohtono deluje na območju države.

Izpolnjevanje zakonskih pogojev za pridobitev statusa »splošno koristne organizacije« pristojni organ preveri na zahtevo posamezne cerkve ali druge verske skupnosti, vendar ne več kot enkrat letno, je še razvidno iz uredbe.