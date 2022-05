Ruske sile krepijo napade tudi na vzhodu Ukrajine, kjer se skušajo prebiti do Slovjanska in Kramatorska ter obkoliti ukrajinsko vojsko na črti med separatističnima območjema Doneck in Lugansk, je po poročanju BBC sporočilo britansko obrambno ministrstvo.

V spopadih v Donecku je bilo ubitih več civilistov, štirje v krajih Novoselivka, Avdivka in Liman, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po podatkih Združenih narodov je bilo od začetka vojne ubitih več kot 3500 civilistov, vendar organizacija domneva, da je število žrtev veliko večje.

Ruska vojska danes nadaljuje raketiranje jeklarniškega kompleksa Azovstal. »Moskva za vzpostavitev popolnega nadzora nad mestom in zatrtje odpora ukrajinskih branilcev uporablja letala za napade na strateške cilje,« je sporočil generalštab ukrajinske vojske. Ruske sile se med granatiranjem skušajo prebiti do osrednjega dela kompleksa, poroča ukrajinska tiskovna agencija Unian.

Oblasti v Kijevu so medtem sporočile, da se začenja nov krog pogovorov o evakuaciji ukrajinskih borcev iz Azovstala.

Kijev želi podpisati dokument, ki določa postopek evakuacije iz jeklarne Azovstal v Mariupolu, je po poročanju časnika Ukrajinska pravda v četrtek sporočila podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk. Po njenih navedbah je v tunelih pod industrijskim kompleksom še več kot tisoč vojakov.

»Želimo podpisati dogovor o tem, kako bo potekala evakuacija iz Azovstala - pripravljeni smo ga podpisati,« je dejala. Cilj je evakuacija v več fazah, pri čemer je prva prednostna naloga reševanje 38 hudo ranjenih borcev. Po njenih besedah pogajanjih med Rusijo ter ZN in Mednarodnim odborom Rdečega križa posreduje Turčija.

Rusija je doslej sicer zavrnila kakršno koli evakuacijo zadnjih ukrajinskih borcev iz jeklarne v pristaniškem mestu Mariupolj in zahtevala, da se Ukrajinci v tovarni predajo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v nočnem nagovoru poudaril, da je Rusija v Ukrajini doživela strateški poraz, ki je »očiten celemu svetu, toda Rusija preprosto nima poguma, da bi to priznala,« poroča britanski BBC. Zelenski je ruske sile označil tudi za »strahopetce«, ki skušajo »za raketnimi, zračnimi in artilerijskimi napadi skriti resnico«.