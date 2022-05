#video Izjemni Dončić Dallas popeljal do odločilne sedme tekme

Slovenski košarkarski zvezdnik v ligi NBA Luka Dončić je na šesti tekmi polfinala zahodne konference proti Phoenix Suns popeljal Dallas Mavericks do slavja s 113:86 in v boju na štiri zmage do izenačenja na 3:3. Dončić je blestel s 33 točkami, 11 skoki, osmimi podajami in štirimi ukradenimi žogami. Miami Heat pa je na vzhodu že napredoval.