Ko zasnova odpove

V stranki Naša dežela ambiciozne mlade političarke Aleksander Pivec, ki smo jo mediji sicer že večkrat ujeli »s prsti v marmeladi«, je po neuspehu na volitvah, od katerih so si obetali najmanj sodelovanje v novi vladni koaliciji in iz tega izvirajoče »ugodnosti«, zavrelo. Kot je na facebooku sporočil Janez Ujčič, so namreč poleg njega iz stranke izstopili še mnogi ustanovni in ugledni člani. »Žal mi je, da je do tega prišlo, vendar se je stranka oddaljila od programske zasnove, kot smo jo zastavili v začetku,« je zapisal Ujčič.