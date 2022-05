Javnosti se je slaba dva meseca po koncu zime predstavila slovenska alpska smučarska reprezentanca z glavnima akterjema, vodjem panoge pri Smučarski zvezi Slovenije Miho Verdnikom in vodjem reprezentanc Janezom Slivnikom. Nekateri med njimi so si v minulih tednih privoščili oddih v toplih krajih, kot denimo Tina Robnik v Aziji, nekateri si ga še bodo, pa čeprav največ za kakšen podaljšan konec tedna kot Žan Kranjec. Poizvedovali smo predvsem o novostih pred prihajajočimi poletnimi treningi. Nekatere med njimi so znane, nekatere v sklepni fazi pogovorov, dogovorov in potrjevanj.

Smukača Martin Čater in Ilka Štuhec bosta zapustila smučarskega proizvajalca Stöckli, ki se za zdaj umika iz slovenskega ski poola. Razlog ni v tem, da ne bi bilo obojestranskega zanimanja, temveč po besedah Mihe Verdnika nekonkurenčnost na trgu. Smuči smučarskega proizvajalca so namreč v otroških in mladinskih kategorijah 30 odstotkov dražje od konkurence, med katero denimo sodijo Salomon, Atomic, Head, Rossignol, Nordica, Elan, Völkl in Kästle. Stöckli, ki si je v svetu ustvaril ime s Tino Maze, primat v ženskih hitrih disciplinah nadaljeval z Ilko Štuhec, v zadnji sezoni pa se bohoti z Marcom Odermattom, namreč nima strategije dela z mladimi, kakršno želijo v slovenski panogi za alpsko smučanje. Konkurenca pa vlaga v mlajše selekcije ter z najbolj obetavnimi podpisuje pogodbe za naprej, na račun česar je oprema cenovno dostopnejša. Po naših informacijah sodeč, Stöckli zanimajo predvsem najboljši v globalni konkurenci.

Martin Čater pravi, da se na Salomonu po novem počuti zelo dober, da je zelo zadovoljen tudi s tovarniško podporo. ​Ilka Štuhec pa je včeraj v prostorih Droge Kolinske dejala: »Odkrito povedano, odločitev o nadaljevanju kariere ni bila samoumevna. Za mano je rezultatsko slaba sezona. Čutila sem, da potrebujem določene spremembe, zato sem se odločila za menjavo trenerja in proizvajalca smuči. Pogovori so v sklepni fazi.« Po naših informacijah naj bi v novi sezoni tekmovala s Kästlejem.

Boštjan Kline je po hudem padcu na spomladanskem treningu uspešno prestal operacijo. Dva meseca ne sme stopiti na poškodovano nogo, bržčas pa ga čaka še en poseg. Zato so ta čas napovedi za Mariborčana nehvaležne, njegova vrnitev na sneg pa je odvisna od številnih dejavnikov. Tudi za minulo zimo odsotnega Klemna Kosija v panogi za alpsko smučanje še nimajo definiranega statusa, reprezentanco pa bodo v prihodnji sezoni pod vodstvom Gregorja Koštomaja zanesljivo sestavljali Martin Čater, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik. V ženski reprezentanci tehničnih disciplin je glavna novost, da bo Denis Šteharnik znotraj reprezentance skrbel za Meto Hrovat in Nejo Dvornik, Ana Bucik in Tina Robnik bosta še naprej tekmovali pod vodstvom vodje reprezentance Sergejem Poljšakom, za Tino Slokar pa bo skrbel Borut Božič.

V moški reprezentanci tehničnih disciplin je glavna novost ta, da se bo ekipi priključil Tijan Marovt, ki bo vadil pod vodstvom Klemna Berganta. V tej ekipi bo še Žan Kranjec. Kdo bo skrbel za povratnika v reprezentanco Štefana Hadalina, se ta čas še ne ve, medtem ko je Rok Šalej prevzel reprezentanco evropskega pokala.

Vse napisano in še več bo dokončno znano 26. maja, ko bo zasedal zbor panoge za alpsko smučanje, ki je najvišji organ odločanja. Za zdaj je najbolj vroča tema vodstva panoge in klubov organizacija v otroških in mladinskih kategorijah. Janez Slivnik nam je včeraj potrdil, da se bo mladim posvetil skoraj stoodstotno, da pa imajo klubi pomisleke glede predlaganih sprememb. »Prihodnost je malce negotova, a kakršna koli bo, bomo delali naprej. Gre pa veliko energije,« je priznal Janez Slivnik. Miha Verdnik je zaključil, da bo proračun panoge v naslednji sezoni znašal 3,3 milijona evrov, da pa je približno desetodstotno tveganje tega zneska organizacija tekem svetovnega pokala v Sloveniji, kar bo znano 27. maja na volilni seji predsedstva Mednarodne smučarske organizacije v Milanu. Na podlagi odločitve FIS bodo na SZS potegnili naslednje poteze.