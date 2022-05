Uniforma cesarja Franca Jožefa I. spet v Narodnem muzeju

V Narodnem muzeju Slovenije (NMS) so včeraj predstavili uniformo cesarja Franca Jožefa I., ki je bila sešita leta 1907 na Dunaju in se je po več desetletjih spet vrnila v muzej. Ta izjemni eksponat je vmes hranil Pokrajinski muzej Maribor, po restavratorskih posegih pa bo oktobra nared za razstavo Znameniti Slovenci in njihova odlikovanja v NMS.