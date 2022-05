Izžrebali bodo dobitnike 10 zlatih obeskov z začetnico imena

V ponudbi poslovalnice Malalan Nazorjeva boste našli tudi italijansko znamko nakita DoDo, v sodelovanju s katero so pripravili posebno nagradno igro – 10 naročnikom na mesečni novičnik podarjajo zlate obeske z začetnico imen srečnih izžrebancev in izžrebank. Žrebanju se pridružite tako, da izpolnite prijavnico na mesečni novičnik Malalan. Med vsemi naročniki bodo 26. 5. 2022 izžrebali 10 srečnežev, ki bodo na otvoritvi poslovalnice Malalan Nazorjeva prejeli zlat obesek z začetnico svojega imena.

Na nagradno igro se lahko prijavite tukaj

Malalan Nazorjeva svoja vrata odpira 31. 5. 2022, najdete pa jo v centru Ljubljane – poleg ene od najboljših restavracij v Sloveniji in enega od najbolj znanih secesijskih hotelov v širši okolici. Ponudba nove poslovalnice draguljarske hiše Malalan zajema predvsem izdelke z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno.

Igrivi obeski DoDo

Malalan Nazorjeva ponuja italijanski nakit DoDo, ki je znana po igrivih obeskih za ogrlice ali zapestnice. Izdelani so iz odgovorno pridobljenih surovin, predvsem srebra in zlata, motivi pa segajo vse od črk, živali in nebesnih znamenj do simbolov ljubezni in še in še. Znamka DoDo je že od samih začetkov tesno povezana z okoljevarstvom: med drugim podpirajo projekt Tenaka, ki je v zadnjih letih poskrbel za oživitev več kot 1000 kvadratnih metrov koralnih grebenov v Maleziji.

Nakit iz zlata s posebno svilnato površino

V novi poslovalnici na Nazorjevi ulici v Ljubljani najdete tudi unikatno posebnost iz draguljarskega sveta: ročno izdelan nakit Marco Bicego. Italijanski oblikovalec Marco Bicego na sodoben način interpretira starodavno tehniko površinske obdelave zlata, s katero iz sicer trdnega zlata izvabijo na otip svilnato in mehko površino. Značilen izgled pa nakitu Marco Bicego dajejo pazljivo izbrani kamni vseh barv, ki vas že ob prvem pogledu odnesejo v pravljične pokrajine, ki so v med potovanji zaznamovale tega edinstvenega oblikovalca nakita.

Diamantni prah

Zlatarska hiša Pesavento ustvarja v enem od treh italijanskih epicentrov zlatarske obrti, v Vicenzi. V treh desetletjih so razvili posebno tehniko površinskega nanosa, ki jo imenujejo »diamond dust« oz. diamantni prah. Izdelki Pesavento se tako lesketajo na čisto poseben način, prav tehnika izdelave pa znamki omogoča, da ljubiteljem nakita ponudi zapestnice, ogrlice, prstane in uhane po dostopnih cenah.

Malalan – več kot 7 desetletij odličnosti

Zgodba Draguljarne Malalan se je pred več kot 70 leti začela tik nad Trstom, v slovensko govoreči vasi Opčine. Z majhno urarsko delavnico in prodajalno zlatnine sta jo začela Anton in Angelca Malalan, njuno obrt pa so kmalu prevzeli trije sinovi. Najmlajši, Peter Malalan, je po opravljeni zlatarski šoli začel z oblikovanjem lastnega nakita, pozneje pa so ga življenje in močne poslovne ideje ponesle v Ljubljano. Tam je prevzel vodenje takrat čisto nove, izredno majhne trgovine in skupaj z ženo sta v nekaj desetletjih zgradila najbolj vplivno draguljarsko hišo v Sloveniji in na Hrvaškem.

Danes vodenje družinskega podjetja prevzema tretja generacija družine Malalan: v Ljubljani je to Tjaša Malalan, strokovnjakinja za barvne dragulje in oblikovanje nakita, ki ga v Ljubljani ročno izdelujejo pod lastno blagovno znamko. Hrvaško podružnico v Zagrebu vodi njen mlajši brat Jure Malalan, ki skrbi za poslovni razvoj podjetja in kot izučen urar za visoko kakovost urarske servisne storitve na Hrvaškem. Družina Malalan je tako v Sloveniji in na Hrvaškem sinonim za urarsko in draguljarsko izvrstnost, obenem pa že več desetletij piše prelepo zgodbo medgeneracijske povezanosti.