Tudi Čufarjevo ulico bo prenavljal KPL

Po pogodbi mora KPL skupaj s partnerjema PZG in Prenovo Gradbenikom Čufarjevo ulico med Miklošičevo in Resljevo cesto prenoviti do konca marca prihodnje leto. Vrednost del je preračunano na meter podobna stroškom prenove Trubarjeve ulice pred vsemi aneksi in znaša 2,2 milijona evrov. Bo pa prenova Čufarjeva ulice precej bolj zanimiva.