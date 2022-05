Nasilja nad otroki v šoli niso zaznali

Na sojenju zakoncema iz Ljubljane zaradi družinskega nasilja so zaslišali ravnateljico šole, v katero so hodili otroci. V šoli niso opazili nič nenavadnega. Naslednjič nameravajo zaslišati sodno izvedenko, in sicer o posledicah, ki naj bi jih utrpeli oškodovanci.