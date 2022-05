Nepreslišano: Egon Zakrajšek, višji svetovalec v Banki za mednarodne poravnave (BIS)

Kako lahko proti inflaciji ukrepa vlada? Predvsem bo potreben konstruktiven dialog med vlado, delavci, torej sindikati, in delodajalci o tem, kako se bodo plače zviševale glede na makroekonomske in inflacijske razmere. Zelo pametno je, da se vsi trije glavni akterji usedejo za mizo in se pošteno pogovorijo. Vsak bo moral pri sebi narediti neki kompromis. Kajti če se inflacija vnese v inflacijska pričakovanja in razvije v to spiralo, bodo na koncu na slabšem vsi. Jasno je, da se plače morajo zvišati, vprašanje pa je, kako in kakšen bo profil tega dviga. Ali bo povezan z gibanjem inflacije. Če bi pri tem prišlo do stalne konfrontacije, bi bilo to zelo slabo, zato morajo akterji sodelovati med sabo. To je ena stvar.